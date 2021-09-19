ليبيا تعيد تسيير الرحلات الجوية إلى القاهرة 30 سبتمبر

المصدر: القاهرة - د ب أ

اتفقت مؤسستا الطيران المدني في ليبيا و مصر على إعادة تسيير الرحلات الجوية المباشرة إلى مطار القاهرة الدولي بحلول نهاية الشهر الحالي.

وأفاد المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية في بيان صحافي اليوم الأحد، بأن الاتفاق جاء عقب الزيارة التي أجراها رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة خلال الأيام الماضية إلى القاهرة، والتي تم خلالها التوقيع على العديد من الاتفاقيات مع الجانب المصري، والتي كان من بينها مذكرة التعاون بين وزارة المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية ونظيرتها في مصر.

وأوضح المكتب أن مصلحتا الطيران المدني في البلدين اتفقتا على اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة تسيير الرحلات الجوية المباشرة بين مطارات (معيتيقة - مصراته - بنينا) ومطار القاهرة الدولي ابتداءً من يوم 30 سبتمبر الجاري.



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