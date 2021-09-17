ميقاتي: شحنات الوقود الإيرانية انتهاك لسيادة لبنان

المصدر: بيروت - رويترز

قال رئيس وزراء لبنان نجيب ميقاتي إن شحنات الوقود الإيرانية التي أدخلتها جماعة حزب الله إلى البلاد «انتهاك لسيادة لبنان»، وذلك وفق تصريحات نشرها مكتبه على تويتر.

ونقل المكتب عن رئيس الوزراء قوله في مقابلة مع محطة (سي.إن.إن) التلفزيونية "أنا حزين على انتهاك سيادة لبنان".

لكنه أضاف "ليس لدي خوف من عقوبات عليه، لأن العملية تمت في معزل عن الحكومة اللبنانية".

وبدأ حزب الله أمس الخميس في جلب شاحنات تحمل الوقود القادم من إيران، في خطوة يقول إنها ستخفف حدة أزمة الطاقة الطاحنة في البلاد.

وحملت ناقلة الوقود إلى سورية قبل نقله إلى لبنان.

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