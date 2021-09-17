سعال بايدن المتزايد يثير القلق.. والبيت الأبيض يعلق

المصدر: متابعات الإمارات اليوم

أثار سعال الرئيس الأميركي جو بايدن المستمر، وتطهير حلقه أثناء مخاطبته للجمهور، في إحاطة البيت الأبيض الخميس، تساؤلات حول صحة الرئيس، بعد أن توقف مرات عدة لتطهير حلقه، خلال خطابه حول زيادة الضرائب.

وسأل الصحافي الأميركية كيلي أودونيل من محطة NBC News: «كان الكثير منا في الغرفة الشرقية، يشاهدون الرئيس، وقد رأيناه في مناسبات عديدة، حيث كان يعاني من سعال متكرر.. ما هو الوضع مع هذا السعال وهل هو مصدر قلق؟»

من جهتها قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، إن النوبات المتزايدة للسعال لدى الرئيس جو بايدن، ليست مدعاة للقلق.

وصرحت بساكي، خلال مؤتمر صحافي عقدته مساء الخميس، ردا على سؤال حول سعال بايدن: «لا يوجد هنا أي سبب لقلق».

وأضافت بساكي أن هناك أسباب كثيرة قد تثير السعال، بما في ذلك نزلة برد طفيفة أو ضرورة تنظيف الحلق أثناء إلقاء الكلمات.

وسبق أن أشارت وسائل إعلام وحسابات في مواقع التواصل الاجتماعي الاهتمام إلى حالات متزايدة للسعال لدى بايدن، البالغ من العمر 78 عاما، خلال فعاليات رسمية.

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