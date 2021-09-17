غوتيريس: واهم من يظن أن بوسع الأمم المتحدة حل مشكلات أفغانستان

المصدر: الأمم المتحدة ■ «رويترز»

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، أول من أمس، إن أي إشارة إلى أن المنظمة الدولية يمكنها حل مشكلات أفغانستان ضرب من الأوهام، وإن قدرتها على التوسط من أجل تشكيل حكومة أكثر شمولاً محدودة. وسئل في مقابلة مع «رويترز» بعد شهر من انتزاع «طالبان» السيطرة على أفغانستان من حكومة مدعومة من الغرب، عما إذا كان يشعر بالضغط لمساعدة ذلك البلد في محنته، فقال غوتيريس أعتقد أن ثمة توقعات لا تستند إلى أساس، بأن الأمم المتحدة لديها تأثير كبير في الأوضاع، باعتبارها المنظمة الدولية الرئيسة التي لاتزال موجودة هناك.

وأنفقت الولايات المتحدة تريليون دولار سدى، إذ انهارت الحكومة والجيش الأفغانيان اللذان دعمتهما واشنطن قبيل انسحاب كامل للقوات الأميركية وقوات الدول الأخرى في أغسطس الماضي.

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