بينيت يؤكد معارضته إقامة دولة فلسطينية

المصدر: تل أبيب ■ د.ب.أ

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، أنه يعارض إقامة دولة فلسطينية. وفي مقابلة إعلامية، أرجع بينيت معارضته لإقامة دولة فلسطينية إلى «احتمال استيلاء عناصر متطرفة عليها في المستقبل كما حدث في قطاع غزة». وقال إن إسرائيل معنية، مع ذلك، بتحسين أوضاع حياة الفلسطينيين، وإنها ترى ذلك مصلحة مشتركة للجانبين. وأبدى رفضه للقاء الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، وقال إنه «من غير المعقول» أن يتحدث معه بينما يقوم عباس «برفع دعاوى قضائية ضد قادة الجيش الإسرائيلي في المحكمة الجنائية في لاهاي». وأضاف أنه لم يمنع وزير الدفاع بيني غانتس من الاجتماع مع عباس أخيراً «لأنه ألح عليه واعتبر ذلك ضرورة أمنية». وتطرق بينيت للملف الإيراني، وقال إن إيران أصبحت أقرب من إنتاج سلاح نووي من أي وقت مضى.

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