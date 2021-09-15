جائزة 1400 دولار لـ 500 روسي من سعداء الحظ الذي تلقوا لقاح كورونا

المصدر: ترجمة: سمير سعيد

حددت السلطات الروسية أسماء 500 شخص فازوا بأول سحب للجوائز النقدية من بين الذين تم تطعيمهم ضد فيروس كورونا، حيث سيحصل كل منهم على 100 ألف روبل (أي ما يقرب من 1400 دولار أميريك).

ويمكن لسعيد الحظ التحقق من وجود اسمه من خلال رقم شهادة التطعيم على الموقع الرسمي لمشروع"Bonus for health" .

وقالت الخدمة الصحافية لمجلس الوزراء الروسي إن المعلومات المتعلقة بالجائزة متاحة أيضًا على بوابة خدمات الدولة.

ويقام اليانصيب على مرحلتين، وسيقام السحب التالي في 14 أكتوبر.

ويتم تحديد الفائزين بواسطة الكمبيوتر، واختيار أرقام عشوائية من قائمة المشاركين. في المجموع، سيحصل 1000 شخص على جوائز.

يمكن للروس الذين تزيد أعمارهم عن 18 عامًا والذين لديهم رقم دخول في السجل الموحد للمُلقحين المشاركة في اليانصيب.

ومازالت تتواصل حملة التطعيم في الاتحاد الروسي.

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