الجزائر تعلن عن اندلاع حرائق في بلديتين شرق العاصمة

المصدر: الجزاىر - د ب أ

أعلنت إدارة الحماية المدنية بالجزائر عن اندلاع عدة حرائق في بلديتي 'بني عمران' و'تيجلابين' التابعتين لمدينة بومرداس 30 كلم شرق العاصمة الجزائرية مساء أمس.

وأشارت إدارة الحماية في بيان إلى أنه تم تسخير جميع المعدات المادية و الكوادر البشرية لإخماد الحرائق التي لاتزال متواصلة .

وأضافت أنه تم تسجيل حالات اختناق وتم تحويل أصحابها إلى المراكز الصحية والمستشفيات ولكنها ليست خطيرة .

وأشارت الإدارة إلى أنها تقوم بإجلاء بعض السكان وإبعادهم من منطقة الخطر.

كانت عدة ولايات جزائرية قد شهدت أواخر شهر يوليو ومطلع أغسطس العام الجاري عددا من الحرائق اسفرت عن مقتل 69 شخصًا ( 28 عسكريا و41 مدنيا).

وأعلنت الجزائر أن هناك أدلة على أن هذه الحرائق اندلعت بفعل فاعل.

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