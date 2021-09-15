كولومبيون يُهرّبون آلاف الكيلوغرامات من الكوكايين بغواصات

المصدر: نيويورك ■ د.ب.أ

اعترف ستة مواطنين كولومبيين أمام محكمة اتحادية بتورطهم في التآمر لاستخدام «غواصات المخدرات» لتهريب أكثر من 19 ألف كيلوغرام من الكوكايين لمصلحة عصابة المخدرات «سينالوا».

ووفقاً لوزارة العدل الأميركية، كان المدعى عليهم جزءاً من منظمة إجرامية قامت ببناء وصيانة غواصات المخدرات التي استخدمت لإرسال الكوكايين من كولومبيا إلى المحيط الهادئ، حيث يقوم أعضاء عصابة سينالوا باستلامه وتجميعه بالقرب من أواكساكا بالمكسيك، بحسب صحيفة «نيويورك ديلي نيوز».

وخلال الفترة بين يوليو 2015 ومارس 2016، اعترض المحققون الأميركيون ثلاث غواصات تابعة لتلك الجماعة في المياه الدولية. وفي المجموع تم ضبط كميات كبيرة من الكوكايين في هذه الحوادث، وفي نهاية المطاف تم القبض على رجال عدة وتم تسليمهم إلى الولايات المتحدة.

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