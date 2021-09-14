تفجير انتحاري يستهدف نقطة تفتيش في مقديشو ويخلف 9 قتلى

المصدر: مقديشو - أ ف ب

لقي تسعة أشخاص معظمهم من أفراد قوات الأمن الصومالية حتفهم الثلاثاء في هجوم يعتقد أنه انتحاري استهدف نقطة تفتيش في مقديشو، بحسب ما فادت الشرطة وشهود.

وقال محمد علي وهو عنصر من الشرطة الصومالية إن نقطة التفتيش كانت مكانًا اعتادت قوات الأمن التجمع عنده.

وأضاف أن «التحقيق ما زال جاريا ولكن وفقا للمؤشرات الحالية فان انتحاريا هو من تسبب في الانفجار».

وأوضح أن ستة من عناصر الأمن وثلاثة مدنيين قتلوا وأصيب 11 آخرون.

وأعلنت حركة الشباب الموالية لتنظيم القاعدة الإرهابي مسؤوليتها عن الهجوم.

وقال أحد المارة ويدعى كودو يوسف «مررت بالمنطقة بعد دقائق قليلة من الانفجار. كانت المنطقة في حالة من الفوضى وقد تبعثرت أحذية الضحايا في كل مكان».

وقال آخر ويدعى آدن حسين إنه رأى جثث، بعضها بالزي الرسمي أثناء نقلها إلى سيارات الإسعاف.

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