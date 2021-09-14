الصحة العالمية: الأسابيع المقبلة ستكون «حرجة» في فيتنام

المصدر: هانوي - د ب أ

أوصى ممثل منظمة الصحة العالمية في فيتنام كيدونج بارك، باتباع خطة عمل مؤلفة من ثلاث نقاط، للتعامل مع السيناريوهات المحتملة لجائحة كورونا في البلاد، مشيرا إلى أن الأسابيع المقبلة ستكون «حرجة» هناك، بحسب ما نقلته صحيفة «في إن إكسبريس» الاخبارية الفيتنامية اليوم الثلاثاء.

وقال كيدونج بارك، إن أول نقطة هي ضرورة تطعيم المجموعات ذات الأولوية، ومن بينها العاملين في القطاع الصحي، وكبار السن، والأشخاص المصابين بأمراض كامنة، ثم تطعيم المجتمع بأكمله، بأسرع ما يمكن.

ثانيا، تحتاج الدولة إلى التأكد من أن المواطنين يتبعون بصرامة البروتوكولات الخاصة بوزارة الصحة، والمتعلقة بالوقاية من مرض «كوفيد -19»، ومن بينها استخدام الكمامات والتباعد الاجتماعي وتجنب التجمعات الكبيرة في المدارس وأماكن العمل، وتجنبها، حتى بعد تخفيف قواعد التباعد الاجتماعي، بحسب بارك.

ثالثا، يجب زيادة تعزيز قدرة الرعاية الصحية من أجل التعامل مع الحالات الحرجة المصابة بمرض «كوفيد -19» بصورة أفضل، وتقديم خارطة طريق مناسبة للعلاج، لتجنب الضغط على النظام الطبي من خلال الحالات الخفيفة والمتوسطة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news