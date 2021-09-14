"مصر للطيران" تبدأ بتسيير 4 رحلات أسبوعية بين تل أبيب والقاهرة

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

أكدت وزارة الخارجية الاسرائيلية بدء شركة مصر للطيران بتسيير رحلات جوية بين تل أبيب والقاهرة بمعدل 4 رحلات أسبوعية.

وقال المتحدث العام باسم وزارة الخارجية، ليئور حياط، في مقابلة مع قناة "الحرة" الأميركية، إنه سيتم إبلاغ بلاده نهائيا خلال الأيام القادمة عن موعد بدء هذه الرحلات، مؤكداً أن اتفاق السلام بين إسرائيل ومصر يعد حجراً أساسياً في اتفاقيات السلام في المنطقة.

وعن علاقة بلاده مع البحرين، أوضح حياط أن ثمة مصالح مشتركة مع المنامة وأنه يتطلع إلى توثيق هذه العلاقة بعد تقديم السفير البحريني، خالد جلاهمة، أوراق اعتماده، الاثنين، للرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتزوغ.

وعن مبادرة وزير الخارجية، يائير لبيد، لإعادة إعمار غزة، شدد حياط على أن هذه المبادرة جدية وأنه يجب على الفلسطينيين إدراك ذلك، وأنه يجب عليهم الاختيار إما الطريق الذي تنتهجه حركة حماس أو تطوير قطاع غزة وجعله أكثر استقرارا وأمنا.

وفي أول تعليق إسرائيلي على تشكيل الحكومة اللبنانية، قال المتحدث إن بلاده تريد السلام للبنانيين، ولكنه شدد على أنه من الصعب تحقيق ذلك و"حزب الله يفرض سيطرته على الحكم".

وكانت الرئاسة اللبنانية، قد أعلنت الجمعة الماضية، تشكيل حكومة جديدة في لبنان، برئاسة نجيب ميقاتي، بعد عام من فراغ نتج عن انقسامات سياسية حادة، ساهمت في تعميق أزمة اقتصادية غير مسبوقة يتخبط فيها لبنان منذ عامين.

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