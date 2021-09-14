نيكولاس يتحول إلى إعصار ويقترب من هيوستن

أعلن المركز الوطني للأعاصير في الولايات المتحدة، أن العاصفة الاستوائية نيكولاس اشتدت في خليج المكسيك، وأصبحت إعصارا مع اقترابها من السواحل الأميركية، مشيرا إلى أن الإعصار يتجه حاليا إلى مدينة هيوستن بولاية تكساس.

وقال المركز إنه عند الساعة الثالثة من فجر الثلاثاء بتوقيت غرينيتش، اشتد نيكولاس إلى إعصار ترافقه رياح عاتية تبلغ سرعتها 120 كلم/ساعة، وهو "يجلب أمطارا غزيرة ورياحا عاتية وعواصف إلى السواحل الوسطى والشمالية لتكساس".

وتوقع خبراء بالأرصاد الجوية أن يتسبب الإعصار بهطول حوالى 460 ملم من الأمطار على هيوستن.

وكان حاكم تكساس غريغ أبوت حض سكان الولاية على الالتزام بتحذيرات السلطات المحلية وتعليماتها.

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