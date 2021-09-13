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    روسيا تستأنف رحلات الطيران مع 4 دول بينها العراق وتطلق رحلات جديدة إلى مصر

    المصدر:
    • موسكو - د ب أ
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    تستأنف روسيا اعتبارا من الأسبوع القادم الرحلات الجوية مع أربع دول، وذلك بعد تعليقها في ظل أزمة فيروس كورونا.

    ووفقا لما نقله موقع قناة "آر تي عربية" فإنه اعتبارا من 21 سبتمبر الجاري، سيتم استئناف الرحلات الجوية مع إسبانيا والعراق وكينيا وسلوفاكيا.

    وتم اتخاذ القرار بناء على قرار اللجنة الروسية لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

    بالإضافة إلى ذلك، سيتم استئناف الرحلات الجوية إلى مصر وتركيا من مطارات بسكوف وماجغادان ومورمانسك وتشيتا اعتبارا من 21 سبتمبر.

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