السيسي وبينيت يبحثان في شرم الشيخ اليوم إحياء عملية السلام

المصدر: القاهرة - د ب أ

يلتقي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الاثنين مع رئيس الوزراء الإسرائيلي "نفتالى بينيت".

وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية بسام راضي، في بيان عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" اليوم، إن اللقاء المقرر عقده بمدينة شرم الشيخ من المنتظر أن يتناول التباحث حول عدد من الموضوعات الثنائية بين الجانبين في مختلف المجالات، وكذلك سبل وجهود اعادة احياء عملية السلام، فضلاً عن مستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news