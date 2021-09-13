بايدن يدافع عن قرار انسحابه من أفغانستان على هامش الذكرى الـ 20 لأحداث سبتمبر

المصدر: نيويورك ■ أ.ف.ب

أحيت الولايات المتحدة، السبت، الذكرى الـ20 لاعتداءات 11 سبتمبر في مراسم رسمية ووسط دعواتٍ إلى توحيد الصفوف، بعد انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان الذي تخللته الفوضى وعودة «طالبان» إلى السلطة. ودافع الرئيس الأميركي جو بايدن، السبت، على هامش المراسم التي أقيمت في الذكرى الـ20 لهجمات 11 سبتمبر، عن قراره سحب قوات بلاده من أفغانستان، قائلاً إن الولايات المتحدة لا يمكنها «غزو» كلّ بلد توجَد فيه «القاعدة».

من جهته، انتقد الرئيس السابق الجمهوري دونالد ترامب بشدة خليفته الديمقراطي السبت. واستنكر ترامب «عدم كفاءة» بايدن، مندداً بالانسحاب «الرهيب» من أفغانستان. وأعربت روسيا، السبت، عن استعدادها لاستئناف التعاون مع الولايات المتحدة في مجال مكافحة الإرهاب.

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