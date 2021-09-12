هجوم بطائرات مسيرة على مطار أربيل الدولي

المصدر: أربيل - أ ف ب

استهدف هجوم بـ"طائرات مسيرة مسلحة" مطار أربيل الدولي القريب من قنصلية الولايات المتحدة في هذه المدينة الواقعة في شمال العراق، مساء السبت، حسبما أعلنت وحدة مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق، مؤكدة عدم سقوط ضحايا.

ولم تلحق أي أضرار بالمطار حيث توجد قاعدة جوية تؤوي قوات التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش" الإرهابي، وفق ما قال مدير المطار أحمد هوشيار لوكالة فرانس برس.

وقالت وحدة مكافحة الإرهاب في الإقليم الذي يتمتع بحكم ذاتي في بيان إنه لا يوجد ضحايا في الهجوم.

وسمع أحد مراسلي فرانس برس دوي انفجارين قويين وشاهد دخانا أسود يتصاعد في الهواء، كما سمع دوي صفارات الإنذار من القنصلية الأميركية.

وقال شهود عيان إن الوصول إلى منطقة المطار بات متعذرا بسبب انتشار أمني كثيف.

وتتكرر في الأشهر الأخيرة الهجمات من هذا النوع التي تستهدف خصوصا القوات والمصالح الأميركية في العراق. وهذه الهجمات التي لم تتبنها أي جهة، عادةً ما تنسبها واشنطن الى فصائل موالية لإيران.

ويثير اللجوء في الآونة الأخيرة إلى الطائرات المسيرة قلقا للتحالف الدولي لأن هذه الطائرات قادرة على تجنب بطاريات "سي-رام" الدفاعية التي نصبها الجيش الأميركي للدفاع عن قواته.

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