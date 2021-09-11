السيسي يكشف موقفه من حرية الاعتقاد.. «إيه يضايقك كمسلم لما تشوف كنيسة أو معبد يهودي؟

المصدر: متابعات الإمارات اليوم

طالب الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، باحترام حرية المعتقد لدى الآخرين، وذلك خلال حفل إطلاقه اليوم الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وقال السيسي: يجب أن نحترم حرية الاعتقاد وحرية عدم الاعتقاد، مؤكدا أن»هذا لا يتعارض مع غيرته على دينه«.

وتابع: «إيه يضايقك كمسلم لما تشوف كنيسة أو معبد يهودي؟ اللي عايز يسلم يسلم واللي عايز يؤمن لا يؤمن.. وهذه الحرية من منظور ديني».

وأكمل:أحترم عدم الاعتقاد ولو واحد قالي أنا مش أي دين في الدنيا أنت حر.

وأضاف السيسي: «من يعتقد أنه يمتلك تميز ثقافي ويحاول فرضه على المجتمعات الأخرى يسلك مسار دكتاتوري».

واختتم: «بعض الدول عانت بسبب وجود فجوة بين العقلية القاطرة والواقع الاجتماعي، فتحركت الشعوب بحسن نية أو بسوء نية لهدم دولها».

وعن توثيق الطلاق، علق الرئيس المصري قائلا: «استوعبت الأمر وقانون الأحوال الشخصية يسمح للدولة بذلك».

وتابع: «لو إحنا مسلمين بجد وبشر بجد يجب التعامل بكل الاحترام مع المرأة».

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