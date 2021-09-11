السيسي يكشف موقفه من حرية الاعتقاد.. «إيه يضايقك كمسلم لما تشوف كنيسة أو معبد يهودي؟
طالب الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، باحترام حرية المعتقد لدى الآخرين، وذلك خلال حفل إطلاقه اليوم الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وقال السيسي: يجب أن نحترم حرية الاعتقاد وحرية عدم الاعتقاد، مؤكدا أن»هذا لا يتعارض مع غيرته على دينه«.
وتابع: «إيه يضايقك كمسلم لما تشوف كنيسة أو معبد يهودي؟ اللي عايز يسلم يسلم واللي عايز يؤمن لا يؤمن.. وهذه الحرية من منظور ديني».
وأكمل:أحترم عدم الاعتقاد ولو واحد قالي أنا مش أي دين في الدنيا أنت حر.
وأضاف السيسي: «من يعتقد أنه يمتلك تميز ثقافي ويحاول فرضه على المجتمعات الأخرى يسلك مسار دكتاتوري».
واختتم: «بعض الدول عانت بسبب وجود فجوة بين العقلية القاطرة والواقع الاجتماعي، فتحركت الشعوب بحسن نية أو بسوء نية لهدم دولها».
وعن توثيق الطلاق، علق الرئيس المصري قائلا: «استوعبت الأمر وقانون الأحوال الشخصية يسمح للدولة بذلك».
وتابع: «لو إحنا مسلمين بجد وبشر بجد يجب التعامل بكل الاحترام مع المرأة».
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