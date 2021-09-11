السيسي: 2011 كانت إعلان لشهادة وفاة الدولة المصرية

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إن ثورة 2011 كانت إعلان لشهادة وفاة الدولة المصرية.

أضاف السيسي خلال فعالية إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان: "أنا أقدر استشهد بـ 2 كانوا موجودين في أول لقاء بعد أحداث 2011، الأستاذ شريف عامر والأستاذ إبراهيم عيسى والتقينا مع بعض وقلت إن الدولة المصرية أمامها تحديات كثيرة، التحديات دي اقتصادية وسياسية واجتماعية وثقافية ودينية وإعلامية.. والكلام لم يتغير".

وتابع السيسي: "كان المعنى اللي عايز أقصده هنا مقولتش عيش حرية عدالة اجتماعية ساعتها أنا قولت إن إحنا الثورة كانت إعلان، أنا بقولها دلوقتي بعد الدنيا ما عدت واتغيرت، كانت في تقديري أنا شهادة وفاة لدولة، 2011 كانت إعلان لشهادة وفاة الدولة المصرية نتيجة كتير من الكلام اللي إحنا بنتكلم فيه دلوقتي".

واستكمل: "التحديات التي كانت موجودة لدولة كانت ممكن تقوم على 20 أو 30 مليون (شخص)، وأصبحت 80 أو 90 مليون دون أن ينموا كل شيء بما في ذلك التعليم والثقافة والصحة وبقية الموضوعات الخاصة بالمجتمع وتطوره.. كانت هناك تحديات كثيرة مع عنصر ينخر في عقل ووعي الإنسان في مصر لمدة 90 سنة".

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