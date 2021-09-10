السعودية تمدّد إقامات الوافدين الموجودين في الخارج وتأشيرات الزيارة

المصدر: الرياض - د ب أ

قررت السلطات السعودية اليوم الجمعة تمديد صلاحية الإقامات للوافدين الموجودين خارج المملكة، وتمديد صلاحية تأشيرات الزيارة، وتأشيرات الخروج والعودة آليًا من دون رسوم أو مقابل مالي إلى 30 نوفمبر المقبل، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية«واس».

ويأتي هذا التمديد الذي أصدره وزير المالية، في إطار الجهود المتواصلة التي تتخذها حكومة المملكة للتعامل مع آثار وتبعات الجائحة العالمية (كوفيد - 19)، وضمن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تضمن سلامة المواطنين والمقيمين وتسهم في التخفيف من الآثار الاقتصادية والمالية.

وأكدت الجوازات، أن التمديد سيتم آليا بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني دون الحاجة إلى مراجعة مقار إدارات الجوازات.

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