مسؤول بارز بالجيش الألماني يدعو إلى تزويد لبنان بزوارق دورية

المصدر: بيروت ■ د.ب.أ

دعا مسؤول بارز بالجيش الألماني إلى تعزيز دعم القوات اللبنانية، وذلك على خلفية الاضطرابات في الشرق الأوسط. وقال المفتش العام بالجيش الألماني، إبرهارد تسورن، لدى زيارته للعاصمة اللبنانية بيروت، إن توريد زوارق دورية جديدة يمكن أن يسهم في مساعدة الجيش، بوصفه عامل استقرار، في السيطرة بشكل أفضل على المياه الساحلية. وأضاف أنه يجب إعادة تهيئة التفويض الخاص بمشاركة جنود ألمان حالياً منذ 15 عاماً في مهمة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل)، على الوضع الجديد.

وأكد تسورن أن الزوارق تبدو حالياً ليست مناسبة للإبحار طوال العام، موضحاً أنه عندما يكون البحر هائجاً في الشتاء، يكون من الصعب الخروج بهذه القوارب من الموانئ، كما أنه لا يمكنها البقاء في البحر لفترة طويلة.

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