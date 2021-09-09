إسرائيل تعتقل خمسة من أقارب المعتقلين الستة الفارّين من السجن

المصدر: رام الله (الأراضي الفلسطينية) ■ أ.ف.ب

اعتقلت القوات الإسرائيلية، فجر أمس، خمسة على الأقل من أقارب المعتقلين الأمنيين الستة الفارّين من سجن جلبوع، وبدأت استجوابهم، وفق ما أفاد نادي الأسير الفلسطيني.

من جهة أخرى، رحّب رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، بـ«هروب الأسرى الستة»، معتبراً أنه «من حق أي أسير أن يبحث عن طريقة لنيل حريته كيفما يشاء».

وقالت الناطقة باسم نادي الأسير الفلسطيني، أماني سراحنة، لوكالة «فرانس برس» إن الجيش الإسرائيلي استدعى أقارب للمعتقلين الفارين، موضحة أن بعضهم مازال موقوفاً بينما أطلق سراح آخرين بعد استجوابهم، من دون أن تحدّد عددهم.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news