وفاة وزير الطوارئ الروسي لدى محاولته إنقاذ شخص

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

لقي وزير الحالات الطارئة الروسي يفغيني زينيتشيف حتفه فيما كان يحاول إنقاذ شخص أثناء تدريبات، كما أعلنت الوزارة، اليوم الأربعاء في بيان أرسل إلى وكالات أبناء روسية.



وقالت الوزارة لوكالة «تاس» إن الوزير «توفي بشكل مأسوي فيما كان يحاول إنقاذ حياة شخص» خلال تدريبات مشتركة بين الوزارات في نوريلسك لحماية المنطقة القطبية الشمالية.



وصرحت رئيسة تحرير الوكالة الدولية «روسيا سيغودنيا» وRT، مارغريتا سيمونيان، عبر حسابها علي موقع «تويتر»، عن تفاصيل الوفاة المأساوية لرئيس وزارة الطوارئ، وقالت: «كان هو والعامل يقفان على الحافة. ​​انزلق العامل وسقط في الماء».

وتابعت: «كان هناك ما يكفي من شهود العيان - لم يكن لدى أحد الوقت الكافي لمعرفة ما حدث، عندما اندفع زينيتشيف إلى الماء بعد أن سقط رجل وتحطم على حجر بارز».



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