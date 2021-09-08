السلطات الإسرائيلية تعتقل عدداً من أقارب السجناء الفلسطينيين الفارين

المصدر: تل أبيب - د ب أ

تواصل قوات الأمن الإسرائيلية أعمال البحث والتمشيط لإلقاء القبض على السجناء الفلسطينيين الستة الذين فروا من أحد السجون.

وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) أن قوات عسكرية إسرائيلية اعتقلت في جنين فجر اليوم عددا من أقارب الفارين، بينهم يعقوب نفيعات والد السجين نفيعات من بلدة يعبد، ورداد عارضة شقيق السجين محمود عارضة من بلدة عرابة، وباسم قاسم عارضة شقيق محمد قاسم عارضة.

من جانبها، ذكرت هيئة البث الإسرائيلي أنه تقرر استدعاء كبار المسؤولين في سجن جلبوع الذين فر منه السجناء لتقديم إفادات خلال الأيام القادمة في وحدة التحقيقات.

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