زلزال بقوة 7.1 درجة يضرب المكسيك

المصدر: المكسيك - وام

ضرب زلزال بلغت قوته حوالي 7.1 درجة على مقياس ريختر جنوب شرق المكسيك مساء أمس.

وقال المرصد الوطني للزلازل إن مركز الزلزال يقع على بعد 11 كلم جنوب شرق منتجع أكابولكو الساحلي في ولاية غيريرو وعلى بعد 400 كلم جنوب العاصمة مكسيكو سيتي.

وتسبب الزلزال في انقطاع التيار الكهربائي عن أجزاء كثيرة من المدينة. فيما لم ترد حتى الآن معلومات عن وقوع خسائر بشرية أو مادية من جراء الزلزال.

ووفق نظام الإنذار الأميركي من أمواج المد "تسونامي" ، من المحتمل حدوث أمواج مد على ساحل جيريرو في المحيط الهادئ.

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