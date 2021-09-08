ميركل تشيد «بالتقدم الحاسم» في مجال الرقمنة

المصدر: برلين ■ د.ب.أ

خلال تقييمها لفترة ولايتها، أشادت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، بالتقدم الذي تم إحرازه في مجال الرقمنة.

وقالت ميركل، أمس، فيما قد تكون الجلسة العامة الأخيرة بالبرلمان الألماني (بوندستاغ) قبل الانتخابات العامة: «لقد أحرزنا تقدماً حاسماً في القضية الكبيرة (الرقمنة)»، ويُجرى الآن تقديم العديد من الخدمات الإدارية رقمياً، بما فيها خدمات الحكومة الاتحادية. وذكرت ميركل أنه في بداية الفترة التشريعية كانت حصة الإنترنت السريع (50 ميغابايت في الثانية) تمثل 80% من الشبكة، بينما بلغت الآن 94%، مضيفة أن تقنية الاتصالات الخلوية «إل تي آي» صارت متاحة بنسبة 99%.

وأشارت ميركل إلى أنه تم استثمار نحو 6.5 مليارات يورو للرقمنة في المدارس، و13.5 مليار يورو في الابتكارات الرقمية.

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