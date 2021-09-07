سورية تنفي وجود تواصل أو مفاوضات مع تركيا في قضايا أمنية

المصدر: دمشق - د ب أ

نفت سورية اليوم الثلاثاء، بشكل قاطع، وجود أي نوع من التواصل أو المفاوضات مع تركيا، وخاصة في مجال مكافحة الإرهاب.

ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) اليوم عن مصدر رسمي بوزارة الخارجية والمغتربين السورية، قوله: «تعقيباً على تصريحات وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو حول وجود مفاوضات مباشرة مع سورية في قضايا أمنية ومكافحة الإرهاب فإن الجمهورية العربية السورية تنفي بشكل قاطع وجود أي نوع من التواصل والمفاوضات مع النظام التركي وخاصة في مجال مكافحة الإرهاب».

وكان وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو قال في حديث لأحدى القنوات التركية إن بلاده تتواصل مع سورية حول القضايا الأمنية ومحاربة الإرهاب وإن المفاوضات اللازمة جارية على مستوى الخدمات الخاصة والاستخبارات.

وأضاف أوغلو في مقابلةٍ عبر قناة «NTV» التركية أنّه "لا مفاوضات سياسية مباشرة مع دمشق وإنما مفاوضات تتعلق بالأمن ومكافحة الإرهاب.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news