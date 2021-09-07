السلطات الإسرائيلية تغلق الحرم الإبراهيمي لتأمين الأعياد اليهودية

المصدر: رام الله - د ب أ

أغلقت السلطات الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، جميع أروقة وساحات الحرم الإبراهيمي بمدينة الخليل أمام المصلين لتأمين احتفال المستوطنين بـ"عيد رأس السنه العبرية".

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن مدير الحرم رئيس السدنة، الشيخ حفظي أبو سنينة، قوله إن السلطات الإسرائيلية أغلقت الحرم الإبراهيمي اليوم، بحجة احتفال اليهود بعيد رأس السنة العبرية، ويستمر إغلاقه حتى الساعة العاشرة من مساء اليوم.

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