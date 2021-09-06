توقيف 27 شخصاً في الجزائر بشبهة الانتماء إلى حركة انفصالية

المصدر: الجزائر - أ ف ب

أعلنت الشرطة الجزائرية أنها أوقفت 27 شخصاً يشتبه في انتمائهم إلى "حركة استقلال منطقة القبائل" الانفصالية التي صنفتها السلطات منظمة إرهابية وتلاحق كل من ينتمي إليها.

وقالت المديرية العامة للأمن الوطني الجزائرية في بيان لها: "تمكنت مصالح الأمن الوطني خلال 48 ساعة الأخيرة، من معالجة قضية المساس بالوحدة الوطنية والإخلال بالنظام العام والتحريض على التجمهر، مع توقيف 27 شخصا مشتبها فيهم ينتمون إلى المنظمة الإرهابية الماك"، وهو اختصار بالفرنسية لـ"حركة استقلال منطقة القبائل".

وأضاف البيان أنه تم توقيف 25 شخصا في خراطة (شمال شرق)، بينما تم توقيف شخصين في منطقة بني ورثيلان على بعد 60 كلم عن خراطة.

وقالت السلطات إنها عثرت في بيوت الموقوفين على "ملابس عسكرية وأسلحة بيضاء وأختام مزورة تحمل وسم انتخب وانتخب بالوكالة ونسخة طبق الأصل مصادق عليها ورايات للمنظمة الإرهابية الماك".

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