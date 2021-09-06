مخازن الصواريخ النووية الصينية تثير قلق "الناتو"

المصدر: بروكسل - د ب أ

أعرب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرغ، عن قلقه إزاء تشييد مخازن جديدة للصواريخ الصينية والتي يمكن أن تعزز بدرجة كبيرة قدرات بكين النووية.

وقال ستولتنبرغ اليوم الاثنين في مؤتمر لحلف الناتو حول قضايا الحد من التسلح تم عقده في كوبنهاغن إن الصين تتوسع بشكل سريع في ترسانتها النووية بصنع رؤوس حربية أكثر ونظام توصيل أكثر تعقيدا، وذلك بطريقة غير مقيدة وغير شفافة.

وتابع ستولتنبرغ: "بوصفها قوة عالمية، الصين لديها مسؤوليات عالمية في الحد من التسلح"، وذلك في رسالة إلى القوى العظمى الاقتصادية التي ترفض حتى الآن الدخول في محادثات حول هذا الشأن.

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