الجيش يسيطر على السلطة في غينيا كوناكري ويبطل العمل بالدستور

المصدر: كوناكري - وكالات

أفادت وكالة بلومبرغ للأنباء في نبأ عاجل اليوم الأحد بأن الجيش في غينيا كوناكري سيطر على السلطة وأبطل العمل بالدستور.

وفي وقت سابق، أكدت القوات الخاصة الغينية القبض على الرئيس ألفا كوندي و"حل" مؤسسات الدولة.

وأفاد شهود عيان بانتشار جنود يحملون أسلحة آلية في شوارع المنطقة التي يوجد بها القصر الرئاسي في العاصمة الغينية كوناكري، وذلك بعد سماع دوي إطلاق نار كثيف.

وذكرت "بلومبرغ" أن إطلاق النار بدأ عند الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي في حي كالوم. وقال شهود عيان إن دوي إطلاق نار سمع في عدة أحياء أخرى.

ونصحت السفارات الأجنبية رعاياها بعدم المغامرة بالخروج إلى الشوارع.

وكان الرئيس ألفا كوندي أدى اليمين الدستورية في ديسمبر الماضي لولاية ثالثة في منصبه.

وكان كوندي (83 عاما) تولى السلطة عام 2010، ونجا من محاولة اغتيال عام 2011 أسفرت عن مقتل اثنين من حراسه الشخصيين وإصابة آخرين.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news