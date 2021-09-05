القضاء المصري يصدر الأحكام في قضية "التخابر مع داعش"

المصدر: القاهرة - د ب أ

قضت محكمة مصرية، اليوم الأحد، بمعاقبة ثلاثة أشخاص بالسجن المؤبد في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"التخابر مع داعش".

وعاقبت الدائرة الأولى إرهاب برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، المنعقدة بمجمع محاكم طرة اليوم، أربعة متهمين آخرين بالسجن المشدد 15 عاما بذات القضية.

وكانت المحكمة قضت بإعدام ثلاثة متهمين في القضية.

وأسندت المحكمة للمدانين اتهامات "الانضمام لتنظيم داعش الإرهابي، وخطف مواطنين مصريين وتعذيبهم للحصول من ذويهم على أموال فدية لإطلاق سراحهم، والاتجار بالبشر، وتهريب المهاجرين غير الشرعيين".

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