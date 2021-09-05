اليابان تصدر شهادات تطعيم رقمية ضد كورونا من ديسمبر المقبل

المصدر: طوكيو - د ب أ

ذكرت صحيفة «نيكي» اليابانية اليوم الأحد أن اليابان ستصدر شهادات تطعيم ضد فيروس كورونا، على الإنترنت، اعتبارا من ديسمبر المقبل.

وأضافت الصحيفة نقلا عن مصادر أن الحكومة تعتزم إصدار الشهادات-التي ستكون مخصصة للسفر للخارج، بدلا من الاستخدام المحلي- عبر رمز الاستجابة السريعة «كيو آر» من خلال تطبيق بالهاتف الذكي- اعتبارا من منتصف ديسمبر المقبل.

وتابع التقرير أنه من المقرر أن يعقد رئيس الوزراء، يوشيهيدي سوغا ووزراء آخرون بالحكومة غدا الاثنين اجتماعا، حول تعزيز مجتمع رقمي، حيث سيتخذون قرارا حول سياسة الحكومة بشأن جوازات سفر لقاح رقمية.

وأضافت الصحيفة أن المشروع سيكون من أولويات «الهيئة الرقمية» اليابانية الجديدة، التي تم إطلاقها الأسبوع الماضي، للتركيز على جلب البنية التحتية للحكومة المركزية والمحلية على الإنترنت.

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