تفاصيل محاولة تعطيل سد النهضة وعدد قتلى الهجوم

المصدر: أديس أبابا - متابعات

أعلن الجيش الإثيوبي إحباطه محاولة لعناصر متحالفة مع "الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي"، للتسلل إلى المنطقة التي يقع فيها سد النهضة لتعطيل أعمال بنائه.

وقال الجيش الإثيوبي في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" إنه أحبط هذا المخطط وقتل خلال العملية أكثر من 50 شخصاً وصفهم بـ"الإرهابيين" وأصاب نحو 70 آخرين كانت بحوزتهم أسلحة مختلفة بينها ألغام.

وأشار الجيش الإثيوبي إلى أنه كان يراقب تحركات العناصر من البداية، لافتاً إلى تدمير عدد من الأسلحة التي تم العثور عليها، ومصادرة أسلحة أخرى، مضيفاً أن "الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي قد هُزمت وفشلت في محاولتها تعطيل بناء سد النهضة.

وأوضح الجيش الإثيوبي أن التصدي لمحاولة تعطيل بناء سد النهضة شاركت فيه عدد من وحداته بينها القوات الخاصة، وأكد أن هذه القوات لديها الجاهزية الدائمة لتأدية مهامها على أكمل وجه.

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