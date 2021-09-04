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    وزير الداخلية السعودي يبحث في بغداد أمن الحدود ومكافحة الإرهاب

    وزير الداخلية السعودي عبدالعزيز آل سعود. أرشيفية

    المصدر:
    • بغداد - د ب أ
    التاريخ:

    وصل وزير الداخلية السعودي عبدالعزيز آل سعود إلى بغداد اليوم السبت في زيارة رسمية للعراق يبحث خلالها ملفات أمنية مشتركة.

    وعقد الوزير السعودي فور وصوله اجتماعا مع نظيره العراقي عثمان الغانمي لبحث ملفات تتعلق بأمن الحدود ومكافحة الإرهاب والمخدرات وتنسيق العلاقات بين الوزارتين.

    ويلتقي الوزير السعودي في وقت لاحق مع الرئيس العراقي برهم صالح ورئيس الحكومة مصطفى الكاظمي ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي.

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