الفلبين ترفع الحظر على المسافرين القادمين من 10 دول من بينها الإمارات

المصدر: مانيلا - رويترز

قال هاري روك المتحدث باسم الرئاسة الفلبينية اليوم، إن الرئيس رودريجو دوتيرتي سيرفع يوم الاثنين الحظر المفروض على المسافرين القادمين من عشر دول من بينها دولة الإمارات وسلطنة عمان والهند وإندونيسيا.

وفُرض هذا الحظر في أبريل ثم تم توسيعه ليشمل دولا أخرى في يوليو لمنع انتشار سلالة دلتا شديدة العدوى.

وقال روك في بيان إنه سيتعين على المسافرين القادمين من الإمارات وسلطنة عمان والهند وباكستان وبنجلاديش وسريلانكا ونيبال وتايلاند وماليزيا وإندونيسيا البقاء14 يوما في الحجر الصحي عند الوصول.

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