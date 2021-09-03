أول وفد وزاري لبناني رفيع يزور سورية منذ 10 سنوات

المصدر: بيروت - رويترز

يزور وفد من حكومة تصريف الأعمال اللبنانية سورية غدا السبت في أعلى مستوى زيارة رسمية منذ عشر سنوات بهدف تمهيد الطريق لخطة تدعمها الولايات المتحدة لتخفيف أزمة الكهرباء في لبنان عن طريق استجرار الطاقة الكهربائية من الأردن عبر سورية.

وقال مسؤول لبناني إن الوفد الذي ترأسه نائبة رئيس الوزراء ووزيرة الدفاع زينة عكر سيناقش الخطة التي سيتم بموجبها توفير كميات من الغاز المصري للأردن، تمكّنه من إنتاج كميات إضافية من الكهرباء، لوضعها في الشبكة التي تربط الأردن بلبنان عبر سورية.

وقالت وزارة الإعلام السورية في بيان إن وزير الخارجية فيصل المقداد سيستقبل الوفد اللبناني الذي يضم وزيري المالية والطاقة على الحدود غدا السبت.

وقالت الولايات المتحدة إنها تجري محادثات مع مصر والأردن للمساعدة في إيجاد حلول لأزمة الطاقة في لبنان.

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