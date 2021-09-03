الفيضانات تودي بحياة العشرات في 4 ولايات أمريكية

لقي ما يزيد على أربعين شخصا حتى الآن مصرعهم في شمال شرقي الولايات المتحدة الأمريكية بسبب الفيضانات الشديدة الناتجة عن الإعصار "أيدا"

وقضى نحو 12 شخصا نحبهم بعد أن حاصرتهم المياه في طوابق سفلية في مبان بنيويورك.

كما أعلن فيل مورفي، حاكم ولاية نيوجيرسي، أن معظم القتلى البالغ عددهم 24 شخصا في ولايته كانوا عالقين في سياراتهم مع ارتفاع منسوب المياه.

وأعرب مورفي عن "حزنه" لمن فقدوا حياتهم جراء الإعصار.

وحذر الرئيس الأمريكي جو بايدن وكبار المسؤولين من أن الولايات المتحدة بحاجة إلى الاستعداد بشكل أفضل لمواجهة أزمة المناخ.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news