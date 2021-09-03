المتحف الوطني للحقــــــــوق المدنية يمنح وسام الحرية لميشيل أوباما

المصدر: تينيسي ■ رويترز

أعلن المتحف الوطني للحقوق المدنية في ولاية تينيسي الأميركية، منح وسام الحرية لميشيل أوباما، زوجة الرئيس السابق باراك أوباما، ولحملة الفقراء.

وستقدم الجائزة التي تكرّم «الإسهامات الكبيرة في مجال حقوق الإنسان والحقوق المدنية» في حفل افتراضي يوم 14 أكتوبر لميشيل أوباما، ولزعيمي حملة الفقراء، القس وليام باربر، والقس ليز ثيوهاريس.

وأصبحت أوباما، وهي محامية وكاتبة، أول سيدة أولى سوداء عندما تولى زوجها الرئاسة في 2009، وستنضم كذلك إلى قاعة الشهرة الوطنية للمرأة في أكتوبر.

وقال المتحف في بيان إن حملة الفقراء، ومقرها واشنطن العاصمة، تعمل على محاربة العنصرية الممنهجة والفقر والدمار البيئي.

وستكرّم كذلك دارنيلا فريزر، الفتاة التي صورت قتل الأميركي الأسود جورج فلويد على هاتفها المحمول، ما ساعد على إطلاق حملة احتجاجات عالمية ضد الظلم والعنصرية ووحشية الشرطة، في العام الماضي.

وحصلت فريزر كذلك على إشادة خاصة من مجلس جائزة بوليتزر في يونيو الماضي.



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