سرقوا مركبة وتعدوا على النساء في أسواق وأحياء الرياض

المصدر: متابعات الإمارات اليوم

أعلنت شرطة منطقة الرياض القبض على خمسة سعوديين بالعقد الثاني والثالث ثبت تورطهم بسرقة مركبة بوضع تشغيل واستخدامها في سلب عمال محطات الوقود والتعدي على النساء بالأسواق المفتوحة وداخل الأحياء وسلب حقائبهم والتسبب لهن بإصابات نفسية وجسدية وتكسير زجاج المركبات وسرقة ما بداخلها. وقد وثقت جرائمهم كاميرات عامة حسب صحيفة المرصد السعودية.

وبحسب سناب «الداخلية»، أقر المتهمون بارتكاب تسع جرائم بنفس ذات الأسلوب والنمط الإجرامي وتقدر قيمة المسروقات بـ45 ألف ريال وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.



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