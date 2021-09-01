حظر تجول في نيو أورلينز بعد مرور الإعصار إيدا

المصدر: نيو أورلينز - أ ف ب

فرض حظر تجول ليل الثلاثاء الأربعاء على مدينة نيو أورلينز الأميركية بعد يومين تقريبا على مرور الإعصار إيدا الذي ضرب سواحل ولاية لويزيانا بعد 16 عاما تماما من الإعصار كاترينا الذي أودى بحياة أكثر من 1800 شخص.

وتأكدت وفاة أربعة أشخاص بينما بدأ عناصر الإنقاذ البحث عن الذين أدت العاصفة إلى عزلهم. وبدأ انحسار المياه يكشف حجم الأضرار على طول ساحل خليج المكسيك. واعتبر رجل في عداد المفقودين بعدما قتله تمساح على ما يبدو.

وقالت رئيسة بلدية المدينة لاتويا كانتريل في تغريدة على تويتر إنها أصدرت أمرا بفرض حظر تجول طوال الليل في نيو أورلينز التي لا يزال الجزء الأكبر منها محروما من التيار الكهربائي.

وتنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي صور لأشخاص تم سحبهم من سيارات غمرتها المياه ومنازل مدمرة، لكن الأضرار التي لحقت بنيو أورلينز بحد ذاتها محدودة.

وقتل شخص في سقوط شجرة في برايريفيل. وقالت السلطات إن شخصا آخر لقي حتفه أثناء محاولته القيادة في مياه الفيضانات على بعد 95 كيلومترا جنوب شرق نيو أورلينز.

وذكر الموقع الإلكتروني لتتبع انقطاع التيار الكهربائي "باور-آوتيج" أن إعصار إيدا أدى إلى حرمان أكثر من مليون منزل في لويزيانا من الكهرباء. وأعلنت شركة الكهرباء أن التيار قد يعود تدريجيا اليوم الأربعاء.

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