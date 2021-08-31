قرار اعتماد التطعيم شرط للدخول في سلطنة عمان يسري غدا

المصدر: متابعات الإمارات اليوم

يبدأ غدًا الأربعاء سريان قرار اللجنة العليا المتمثل في اعتماد مبدأ التطعيم شرطًا للسماح بدخول جميع الوحدات الحكومية في سلطنة عمان ومنشآت القطاع الخاص بما فيها المجمعات التجارية والمطاعم وغيرها من الأنشطة التجارية، وكذلك حضور الفعاليات الثقافية والرياضية وغيرها من الفعاليات الجماعية.

وتضمن القرار الذي نشرته وكالة الأنباء العمانية، اشتراط الدخول إلى السلطنة من جميع المنافذ البرية

والبحرية والجوية تلقي جرعتين من أحد اللقاحات المعتمدة في السلطنة (لمن هم في عمر 18 سنة فأعلى) والخضوع لفحص البلمرة PCR لفيروس كورونا قبل أو عند الوصول إلى السلطنة، والالتزام بالحجر الصحي لمدة سبعة أيام مع إعادة فحص البلمرة في اليوم الثامن لمن تأكدت إصابته بالمرض.

كما أعلن خلال مؤتمر اللجنة العليا الـ26 عودة الموظفين إلى العمل ابتداءً من أول سبتمبر بنسبة 100 بالمائة لجميع موظفي القطاع العام بشرط أخذ اللقاح.

ودعت اللجنة، حمايةً لما تم تحقيقه من مكاسب، إلى ضرورة استمرار التزام الجميع بالتدابير الاحترازية الموضوعة من قبل الجهات المختصة وأهمها لبس الكمامة والتباعد الاجتماعي وعدم التهاون في الالتزام بها.

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