إسرائيل تسجل رقماً قياسياً في الإصابات بكورونا

المصدر: تل أبيب - أ ف ب

سجلت إسرائيل، اليوم الثلاثاء، رقماً قياسياً جديداً في الإصابات بفيروس كورونا مع نحو أحد عشر ألف إصابة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وذلك عشية انطلاق العام الدراسي الجديد.

وشهدت إسرائيل في الأسابيع الأخيرة زيادة ملحوظة في الإصابات بالفيروس خاصة مع انتشار المتحورة دلتا شديدة العدوى في صفوف البالغين غير الحاصلين على التطعيم ضد الفيروس.

ودفع ذلك بالسلطات إلى السماح لجميع السكان الذين تزيد أعمارهم عن 12 عاما بالحصول على جرعة ثالثة معززة ضد الفيروس.

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