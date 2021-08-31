جولة ثانية من المحادثات بين مصر وتركيا في سبتمبر

المصدر: القاهرة - د ب أ

أعلنت وزارة الخارجية المصرية اليوم الثلاثاء أن جولة ثانية من المحادثات الاستكشافية مع تركيا ستجري في سبتمبر القادم.

وقالت الوزارة في بيان نشرته على صفحتها الرسمية بموقع فيس بوك: "استجابة للدعوة المقدمة من وزارة الخارجية التركية، سيقوم السفير حمدي لوزا نائب وزير الخارجية بزيارة إلى أنقرة يومي 7 و 8 سبتمبر 2021 ، لإجراء الجولة الثانية من المحادثات الاستكشافية بين مصر وتركيا".

وأضافت الوزارة أنه من المنتظر أن تتناول المحادثات "العلاقات الثنائية بين الجانبين، فضلا عن عدد من الملفات الإقليمية".

وكانت الجولة الأولى جرت في القاهرة في مايو الماضي، بين لوزا ونظيره التركي السفير سادات أونال.

وكانت تلك المحادثات هي أول اتصال رفيع المستوى من نوعه بين البلدين منذ عام 2013.

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