العاهل الأردني يؤكد وقوف بلاده إلى جانب ليبيا

المصدر: عمان - د ب أ

أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني اليوم الأحد وقوف الأردن إلى جانب ليبيا، ودعمه للجهود السياسية التي تحمي وحدتها وأمنها واستقرارها، وتحقق طموحات شعبها.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن ذلك جاء خلال استقبال الملك عبدالله في قصر الحسينية بالأردن اليوم رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة.

ووفق الوكالة، تناول اللقاء العلاقات الثنائية وسبل تطويرها في شتى الميادين، بما يحقق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.

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