الهند تمدد تعليق الرحلات الخارجية منها وإليها

المصدر: نيودلهي - د ب أ

أعلنت الهيئة المنظمة لقطاع الطيران في الهند اليوم، إنه سيتم تمديد تعليق الرحلات الخارجية من وإلى الهند حتى نهاية سبتمبر المقبل بسبب جائحة كورونا.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن الهيئة العامة للطيران المدني القول اليوم، إن الحظر لن ينطبق على جميع الرحلات الدولية للبضائع.

وقد أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم، تسجيل 45 ألفا و 83 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبذلك يبلغ إجمالي حالات الاصابة 32 مليونا و 694 ألفا و 188 حالة.

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