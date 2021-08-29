"طالبان" تسيطر على 3 بوابات بمطار كابول

المصدر: كابول - د ب أ

صرح مسؤول بحركة "طالبان" بأن الحركة سيطرت على ثلاث بوابات في مطار كابول، وأنها ستسيطر على بقية البوابات في القريب العاجل.

وذكرت وكالة "بلومبرغ" للأنباء أن إنهام سامانجاني عضو اللجنة الثقافية التابعة للحركة، قال إن "طالبان تسيطر رويدا رويدا على المطار بأكمله".

وأضاف أن "الحركة تتطلع لتشغيل المطار بعد مغادرة الجميع بحلول الثلاثاء".

وطالبت السفارة الأمريكية في أفغانستان مواطنيها بالمغادرة من محيط المطار بعد "تهديد محدد وموثوق" من وقوع هجوم إرهابي آخر.

وحذر الرئيس الأميركي جو بايدن أمس من أنه "من المرجح للغاية" حدوث هجوم آخر، بناء على تقييمات قادته العسكريين.

وكان تفجير انتحاري وقع الخميس الماضي في محيط المطار وأسفر عن مقتل ما يزيد عن 177 شخصا بينهم 13 جنديا أمريكيا.

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