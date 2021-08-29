روسيا: واشنطن تركت أسلحة عالية الدقة في أفغانستان

المصدر: موسكو - د ب أ

حذر وزير الدفاع الروسي سيرغي شويجو من أن الولايات المتحدة تركت وراءها العديد من الأسلحة عالية الدقة في أفغانستان.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عنه القول إن بعض الأسلحة عالية الدقة التي تركتها الولايات المتحدة في أفغانستان تشمل أنظمة دفاع جوي محمولة، وصواريخ موجهة مضادة للدبابات.

وردا على سؤال حول عمليات الإجلاء من أفغانستان، قال شويجو :"نأمل أن تمر على ما يرام ... نحن نعتزم إنجاز المهمة".

وكانت وكالة "بلومبرغ" للأنباء أفادت قبل أسبوع بأن مسلحي حركة "طالبان" سيطروا على كميات كبيرة ومتنوعة من الأسلحة والمعدات، خاصة بعد قيام الجيش الأفغاني بإلقاء سلاحه خلال تمدد الحركة وسيطرتها على الولايات الأفغانية.

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