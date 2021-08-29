الإعصار "نورا" يصل إلى ساحل جنوب غرب المكسيك

المصدر: مونتيري - رويترز

حذر المركز الوطني الأميركي للأعاصير من أمطار غزيرة وسيول جارفة وانهيارات طينية مع وصول الإعصار نورا إلى ساحل ولاية خاليسكو المكسيكية.

وأظهرت مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي أمواج مد تغمر الطرق ورياحا عاتية تضرب الأبنية وتقتلع الأشجار.

وتوقع المركز أن يصل منسوب الأمطار المصاحبة للإعصار إلى ما يتراوح بين 20 و30 سنتيمترا.

وبعد الساحل الغربي للمكسيك، يتوقع أن يتحرك الإعصار صوب خليج كاليفورنيا يومي الأحد والاثنين.

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