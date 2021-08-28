الرئاسة المصرية: السيسي وأمير قطر اتفقا على مواصلة العمل لاستئناف آليات التعاون الثنائي

المصدر: القاهرة - د ب أ

ذكرت الرئاسة المصرية اليوم السبت أن الرئيس عبدالفتاح السيسي التقى اليوم السبت في العاصمة العراقية بغداد، أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، حيث اتفقا على أهمية مواصلة التشاور والعمل من أجل دفع العلاقات بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، فضلاً عن استمرار الخطوات المتبادلة بهدف استئناف مختلف آليات التعاون الثنائي.

وأكد السيسي حرص مصر على التعاون المتكامل المثمر من أجل الخير والبناء والتنمية ودعم التضامن العربي في إطار من الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة والنوايا الصادقة، وذلك كمبدأ ونهج استراتيجي راسخ للسياسة المصرية، حسبما أفاد المتحدث الرسمي للرئاسة السفير بسام راضي عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

من جانبه، أعرب أمير دولة قطر عن تقديره للتطورات الإيجابية التي تشهدها العلاقات المصرية القطرية، وإشادته بما تم في الآونة الأخيرة من تبادل للزيارات واستئناف لأطر التعاون بين البلدين.

وأكد الشيخ تميم على تطلع قطر لتعزيز التباحث مع مصر حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية، بما يخدم تطلعات الدولتين، خاصةً في ضوء الدور الاستراتيجي والمحوري الذي تقوم به مصر تحت قيادة الرئيس السيسي في سبيل ترسيخ الأمن والاستقرار والتنمية على الصعيد الإقليمي وفي إطار الدفاع عن قضايا الأمة العربية.

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