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    الجيش الكويتي: لا صحة لتجاوز 3 صواريخ أجواء الحدود

    المصدر:
    • الكويت - كونا
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    نفت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي صحة ما يتم تداوله عبر وسائل الإعلام المختلفة بشأن ثلاثة صواريخ تجاوزت أجواء الحدود الكويتية متجهة ومستهدفة محيط قاعدة أمريكية.

    وأكدت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي أن الحدود الكويتية مستقرة وآمنة ولم تشهد أي حوادث.

    ودعت رئاسة الأركان في بيان صحافي إلى تحري الدقة في التعامل مع مثل هذه المعلومات والأخبار والتي تسبب زعزعة أمن واستقرار البلد، بحسب البيان.

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